Полковник оценил украинские «дроны-драконы»

Кошкин объяснил, что дроны предназначены для перевозки полезной нагрузки из расплавленного металла, который может использоваться для розжига пожаров, уничтожения деревянных конструкций или атаки на позиции противника. Хотя концепция может показаться новой, Кошкин подчеркнул, что лежащая в ее основе технология не совсем нова.

«Во время вьетнамской войны американцы использовали напалм. Это тот же бензин, просто они его сделали очень густым и таким, который прилипает. Если вы получили каплю напалма на руку и другой начинаете сбивать, то прилипает и к другой руке. Сейчас мы видим, что прогресс идет дальше, начинают использовать раскаленный металл, чтобы, поражая конструкции, металл прожигал эти конструкции, долго находился в расплавленном состоянии», — сказал Кошкин

Однако Кошкин предупредил, что эти дроны неуязвимы. «Все, что есть против поражения огнем, это тоже есть против «дронов-драконов», — сказал он. «Открытия никакого не сделали, а просто создали новую конструкцию, над которой работают в мире давно».