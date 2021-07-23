Полковник полиции засудит «ВКонтакте» за комментарий «бездельник» от пользователя

Полковник в январе 2021 года ходил по площади и следил за участниками митинга. Видео с ним попало во «ВКонтакте». Кто-то назвал сотрудника полиции бездельником. Этот комментарий собрал 84 лайка, пишет «Фонтанка».

Полковник полиции пожаловался на ситуацию руководству. Из иска следует, что начальник УМВД Тверской области генерал Петр Пырх провёл проверку и выдал заключение, что полковник — не бездельник. Теперь сотрудник полиции хочет, чтобы «ВКонтакте» опубликовала опровержение. Помимо 300 рублей он просит от соцсети возмещения расходов на подачу иска.