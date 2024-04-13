Полковник рассказал об эффективности обычного дробовика против дронов

Опубликовано 13 апреля 2024, 21:00
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Полковник рассказал об эффективности обычного дробовика против дроновСистемы РЭБ тоже
Системы противовоздушной обороны (ПВО) не так эффективны против беспилотников, как считалось ранее, говорит военный эксперт полковник в отставке Андрей Кошкин. Вместо них более эффективными в борьбе с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) оказываются системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), передает Лента.ру.
«Там, где есть прогрессивное вооружение, которым являются дроны, всегда есть и прогрессивное противодействие. Средства ПВО для дронов слишком дороги, поэтому стали использовать и разрабатывать системы РЭБ», — пояснил Кошкин.
Кошкин отметил, что даже простой дробовик, часто используемый для охоты, может быть эффективнее винтовки при сбивании беспилотника. Это связано с тем, что дробовик стреляет разбросанными дробинками, что увеличивает шансы на попадание в цель.
Эффективными против дронов оказываются также спаренные системы и пулеметы, которые часто используются военными для защиты своих баз от приближающихся БПЛА.