Полковник рассказал об эффективности обычного дробовика против дронов

«Там, где есть прогрессивное вооружение, которым являются дроны, всегда есть и прогрессивное противодействие. Средства ПВО для дронов слишком дороги, поэтому стали использовать и разрабатывать системы РЭБ», — пояснил Кошкин.

Кошкин отметил, что даже простой дробовик, часто используемый для охоты, может быть эффективнее винтовки при сбивании беспилотника. Это связано с тем, что дробовик стреляет разбросанными дробинками, что увеличивает шансы на попадание в цель.

Эффективными против дронов оказываются также спаренные системы и пулеметы, которые часто используются военными для защиты своих баз от приближающихся БПЛА.