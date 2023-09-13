Полковник РФ: ПВО страны способна сбить дальнобойные ракеты ATACMS

Он рассказал о характеристиках ракеты ATACMS, отметив ее 250-километровую (некоторые источники утверждают, что 500 км) дальность и способность нести различные боевые части для поражения фортификационных сооружений, бронетехники и скоплений пехоты.

Матвийчук выразил сомнение в том, что поступление на вооружение Украины ракет ATACMS существенно повлияет на проводимую Россией спецоперацию на Украине. Он подчеркнул, что для изменения ее хода необходимо поставить значительное количество боеприпасов, чего в настоящее время не произошло. Он предположил, что поставки ракет на Украину могут осуществляться для испытаний и улучшения тактико-технических характеристик оружия.

Даже если Украина получит 100 ракет ATACMS, то, по мнению Матвийчука, они могут быть направлены на конкретные районы, но не изменят общего соотношения сил. Для изменения этого баланса на фронте, по его мнению, необходимо 2,5-3-кратное численное превосходство, что в настоящее время недостижимо.