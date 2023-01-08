Полмиллиона криптоинвесторов не владеют своими счетами: как так вышло?

Судья постановил, что условия использования Celsius (да-да, те самые правила, которые мало кто читает) гласят, что “криптовалютные активы стали собственностью Celsius".

Некоторые аналитики считают, что постановление может распространиться не только на Celsius: "есть много других платформ, условия использования которых похожи на условия использования Celsius", - сказал Аарон Каплан, юрист финансово-ориентированной фирмы Gusrae Kaplan Nusbaum и соучредитель собственной криптовалютной компании. Клиенты должны "понимать риски, которым они подвергаются, размещая свои активы на недостаточно регулируемых платформах", - сказал он.