Наука и технологии
10:43, 08 января 2023
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Полмиллиона криптоинвесторов не владеют своими счетами: как так вышло?

Читайте “условия использования” внимательнее

Более полумиллиона человек, разместивших деньги в рухнувшем криптопроекте Celsius Network вряд ли смогут вернуть свои деньги, сообщает Washington Post. Судья по делу о банкротстве компании постановил, что деньги принадлежат Celsius, а не вкладчикам.

Полмиллиона криптоинвесторов не владеют своими счетами: как так вышло?

Фото: Unsplash

Судья постановил, что условия использования Celsius (да-да, те самые правила, которые мало кто читает) гласят, что “криптовалютные активы стали собственностью Celsius".

Некоторые аналитики считают, что постановление может распространиться не только на Celsius: "есть много других платформ, условия использования которых похожи на условия использования Celsius", - сказал Аарон Каплан, юрист финансово-ориентированной фирмы Gusrae Kaplan Nusbaum и соучредитель собственной криптовалютной компании. Клиенты должны "понимать риски, которым они подвергаются, размещая свои активы на недостаточно регулируемых платформах", - сказал он.

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