Полноценное покрытие 5G в Москве появится только через 5 лет

Как он рассказал журналистам на Петербургском международном экономическом форуме, в Москве всё будет строиться «где-то пять лет». Затем технология начнёт набирать промышленную силу и коммерческую окупаемость. По мнению главы департамента, 5G будет больше востребована интернетом вещей.

Коммерческая окупаемость же будет достигнута только, если сетями пятого поколения будет массово пользоваться промышленность. Потому что обычные пользователи вносят минимальную долю в общий объём трафика.

Чиновник также не преминул отметить, что московская сеть 5G будет самой масштабной среди всех городов мира. Однако до тех пор, пока охват сетей пятого поколения в столице не станет полноценным, подключение к ним можно будет назвать лишь тестовым.