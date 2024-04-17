Полноценные 3D-аватары станут заменой обычным аккаунтом в соцсетях

Изначально аватары представляли собой простые онлайн-профили. Сейчас они превращаются в сложные виртуальные существа, отражающие наши личные качества и стремления, пишет обозреватель HackerNoon. ИИ и компьютерная графика делают этих цифровых «я» более реалистичными и выразительными.

Тенденция создания цифровых персонажей укореняется в онлайн-знакомствах, играх, развлечениях (появление Леди Гаги на фестивале в Fortnite), социальных сетях, образовании (AR позволяет студентам исследовать виртуальные музеи) и даже бизнесе (Gucci использует аватары для улучшения качества онлайн-покупок).

Развитие AR, VR и искусственного интеллекта прокладывает путь к созданию более захватывающих аватаров. Устройство Vision Pro от Apple органично сочетает виртуальное и реальное, позволяя пользователям взаимодействовать с аватарами так, как будто они физически присутствуют рядом. Second Life, виртуальный мир, где пользователи создают аватары для взаимодействия, демонстрирует потенциал онлайн-сообществ, считает обозреватель.

Цифровые аватары прошли долгий путь, и их влияние только растет. По мере развития технологий аватары могут произвести революцию в том, как мы общаемся, учимся и участвуем как в виртуальном, так и в физическом пространстве. Являются ли 3D-аватары следующим этапом эволюции аккаунтов? Время покажет.