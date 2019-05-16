Полностью электрический самолёт впервые взлетел

Электросамолёт разработал стартап Lilium. Создание аппарата началось в 2016 году. Тогда компания заявила, что хочет создать пятиместный электрический самолёт. Он должен был уметь делать вертикальный взлёт и посадку.

В итоге аппарат получил 36 электрических двигателей. Они позволяют ему развивать скорость до 300 км/час. Одного заряда самолёту хватает на 300 км.

Стартап хочет использовать свой аппарат как воздушное такси. Авторы проекта намереваются в ближайшее время запустить рейсы на Lilium Jet от Международного аэропорта имени Джона Кеннеди в Манхэттене до центра Нью-Йорка. Сообщается, что электросамолёт сможет доставлять пассажиров на место всего за 5 минут вместо 55 на обычном такси.