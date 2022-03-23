Полностью парализованного человека научили "общаться" с помощью нейрофидбэка

БАС разрушает нервы, контролирующие движения. Когда человек с БАС уже не может говорить, он может использовать камеру слежения за глазами для выбора букв на экране. Позже, когда болезнь прогрессирует, они могут отвечать на вопросы "да-нет" с помощью едва заметных движений глаз.

Участник нового исследования, мужчина с БАС, которому сейчас 36 лет, начал работать с исследовательской группой Тюбингенского университета в 2018 году, когда он еще мог двигать глазами.

Исследователи вставили две квадратные электродные решетки шириной 3,2 миллиметра в часть мозга, контролирующую движение. Когда они попросили мужчину попытаться пошевелить руками, ногами, головой и глазами, нейронные сигналы не были достаточно сильными, чтобы ответить на вопросы "да-нет", говорит Уджвал Чаудхари, биомедицинский инженер и нейротехнолог из немецкой некоммерческой организации ALS Voice.

После почти трех месяцев безуспешных попыток команда попробовала нейрофидбэк, при котором человек пытается изменить сигналы своего мозга, получая в реальном времени информацию о том, удалось ли ему это сделать. Звуковой сигнал становился выше по тональности, когда электрическая работа нейронов вблизи имплантата ускорялась, и ниже, когда замедлялась.

Удерживая высокий или низкий тон, человек мог указывать "да" и "нет" на группы букв, а затем и на отдельные буквы. Примерно через 3 недели работы с системой он "произнес" внятное предложение: просьбу к сиделкам переложить его. В течение последующего года он произнес десятки предложений со скоростью примерно один символ в минуту: "Суп-гуляш и гороховый суп". "Я бы хотел послушать альбом Tool громко". "Я люблю своего крутого сына" и тд.