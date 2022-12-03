Полностью под контролем: учёные изобрели новую архитектуру смартфонов для управления своими данными

Эта архитектура позволяет пользователям гибко выбирать, какие ресурсы на смартфоне будут выделяться для операционных систем (Android или iOS), а какие — для собственного программного обеспечения и данных. Иными словами хранилище смартфона будет поделено на две части, к одной из которых Google, Apple и другие компании не будут иметь доступа.

Отсутствие контроля пользователей над ресурсами своих смартфонов обычно оправдывается разработчиками операционных систем и производителями как необходимое средство для обеспечения безопасности и конфиденциальности. Однако учёные хотят показать, что всё-таки можно предоставить пользователям больший контроль над своими телефонами, сохранив при этом меры безопасности.

«Благодаря TEEtime мы предоставляем одновременно работающие "домены", которые защищены друг от друга, используя аппаратные функции, встроенные в современные процессоры/платформы. Пользователи могут запускать несколько "доменов" на своих телефонах, например, полноценный Android/iOS со всеми удобствами и безопасностью, которые они обеспечивают, и параллельно проприетарное программное обеспечение», — пояснили исследователи.

На изолированном "домене" можно, например, запускать навигационное приложение, таким образом, предотвращая доступ Android/iOS к данным GPS.