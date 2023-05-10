Полностью съедобная батарея: какой прогресс уже достигнут

Полностью съедобная батарея: какой прогресс уже достигнутИ какие планы у команды на эту концепцию
Исследователи из Итальянского технологического института (IIT) в Милане достигли революционной вехи, создав первую в мире полностью перезаряжаемую батарею с использованием съедобных компонентов.
Эта батарея, полностью состоящая из пищевых материалов, предлагает целый ряд потенциальных применений, особенно в сфере здравоохранения. Поскольку обычные батареи представляют опасность при проглатывании, съедобная батарея является безопасной альтернативой для детских игрушек и медицинских устройств, имплантируемых внутрь организма.
Команда IIT использовала съедобные материалы, которые обычно можно найти в продуктовых магазинах, для создания каждого компонента батарейки. Кверцетин, содержащийся в миндале и каперсах, выступает в качестве катода, а рибофлавин (витамин B2) - в качестве анода. Съедобные морские водоросли, нори, выступают в качестве сепаратора, а активированный уголь обеспечивает высокую электропроводность.
Электроды покрыты пчелиным воском и соединены с золотой фольгой, ламинированной этилцеллюлозой для поддержки. Поток энергии в батарее обеспечивается за счет миграции электронов между кверцетином и рибофлавином во время зарядки и использования.
Хотя энергоемкость батареи в настоящее время нуждается в улучшении, она уже обеспечивает достаточную энергию для миниатюрных медицинских устройств и небольших светодиодов.
Исследователи подчеркивают, что цель создания батареи - не намеренное потребление, а скорее предложение нетоксичного и устойчивого решения для хранения энергии. Команда из IIT продолжает свою работу, стремясь разработать съедобные транзисторы и полностью функциональные электронные устройства для мониторинга различных функций организма.