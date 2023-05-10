Полностью съедобная батарея: какой прогресс уже достигнут

Эта батарея, полностью состоящая из пищевых материалов, предлагает целый ряд потенциальных применений, особенно в сфере здравоохранения. Поскольку обычные батареи представляют опасность при проглатывании, съедобная батарея является безопасной альтернативой для детских игрушек и медицинских устройств, имплантируемых внутрь организма.

Команда IIT использовала съедобные материалы, которые обычно можно найти в продуктовых магазинах, для создания каждого компонента батарейки. Кверцетин, содержащийся в миндале и каперсах, выступает в качестве катода, а рибофлавин (витамин B2) - в качестве анода. Съедобные морские водоросли, нори, выступают в качестве сепаратора, а активированный уголь обеспечивает высокую электропроводность.