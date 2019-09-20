Полные люди оказались склонны заводить толстых собак

Согласно результатам исследования, доля полных собак у хозяев с лишним весом в два раза больше доли таких питомцев у людей с нормальным весом. Это частью объясняется тем, как владельцы домашних животных подходят к вопросу угощений для собак. Учёные нашли корреляцию между весом питомцев и привычкой хозяев баловать их лакомствами.

«В то время, как люди с нормальным весом склонны использовать угощения только в процессе тренировок, полные хозяева предпочитают давать собакам лакомства просто так. Например, когда человек отдыхает дома на диване и делится с собакой последним кусочком сэндвича или печенья», — рассказывает один из авторов исследования.

Свои выводы учёные основывали на изучении данных о 268 взрослых животных в ветеринарных клиниках Дании. Стоит отметить, что это довольно небольшая выборка, и переносить результаты исследования на всю популяцию не стоит.