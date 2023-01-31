Полный блок: США перестали выдавать разрешения на продажу технологий Huawei

Уже несколько лет Huawei живёт с ограничениями США на экспорт технологий для 5G и др., но всё это время официальные лица Министерства торговли США давали лицензии некоторым американским фирмам на экспорт китайским партнёрам. Например, в 2020 году Qualcomm получила разрешение на продажу Huawei 4G-чипов для смартфонов.

Теперь же китайская компания не сможет получать от американцев и такие, не самые передовые, технологии.