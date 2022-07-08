Полный скелет динозавра продадут на аукционе. Учёные недовольны

Высота скелета составляет 3 метра, а длина — 7 метров. Экземпляр очень хорошо сохранился. Сам горгозавр является родственником тираннозавра рекса. Скелет был обнаружен в штате Монтана в 2018 году. По предварительной оценке аукционного дома, он будет продан за 5-8 миллионов долларов.

Учёные недовольны. Они говорят, что окаменелости, раскупаемые частными коллекционерами, могут помешать их изучению. «Этот аукцион отвратительный», — считает Томас Карр (Thomas Carr), палеонтолог из Картиджского колледжа. Он добавил, что окаменелость является одним из немногих скелетов горгозавра, когда-либо найденных в США, поскольку большинство останков было обнаружено в Канаде.

Ещё одна проблема заключается в том, что продажа окаменелостей может стимулировать людей воровать кости, а не оставлять их для изучения палеонтологам.