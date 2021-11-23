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Полный список новшеств в грядущем Android 12L (Android 12.1)Перечисляет автор портала XDA-Developers
Google планирует через несколько месяцев выпустить Android 12L - операционную систему, предназначенную для планшетов. Эксперт издания XDA-Developers назвал главные изменения, которые ждут пользователей.
Ожидается, что в Android 12L изменится пользовательский интерфейс, а также появятся новые полезные функции, облегчающие работу владельцам планшетов. Подробнее обо всём - ниже.
- Обновленные приложения и элементы системы. Интерфейс таких Google-приложений, как «Файлы», Gmail, Google и «Сообщения», изменился. Кроме того, их стало возможно использовать одновременно благодаря функции разделения экрана.
- Экран блокировки, функция Always-on display и главный экран. Дизайн экрана блокировки - подобен тому, который у Android 12. Когда вам придёт уведомление, часы автоматически переместятся в левую часть экрана. Если пользователю необходимо сменить учётную запись, то он сможет это сделать, нажав на значок в правом верхнем углу. По желанию на экран блокировки можно добавлять различные кнопки, например, для доступа к Google Pay.
В режиме Always-on display будут отображаться часы, уровень заряда аккумулятора. Вместо самих уведомлений здесь также будут видны значки.
А благодаря Launcher3 можно будет одновременно отображать два рабочих стола.
- Панель уведомлений и меню питания. Здесь тоже присутствует разделение экрана. То есть в одной его части находится панель уведомлений, а в другой - быстрые настройки (до восьми параметров). Нажав на значок выключения внизу панели быстрых настроек, вы сможете вызвать ассистента Google (при необходимости в настройках можно установить так, чтобы вызывалось в этом случае меню питания).
- Изменения во внешнем виде окон открытых приложений. Теперь окно последнего открытого приложения имеет больший размер, чем остальные. Также под этим окном находится кнопка разделения экрана.
- Изменения в пользовательском интерфейсе. Перейдя в раздел «Цвета» через пункты «Настройки» - «Дисплей» - «Цвета», вы увидите, как изменение режима дисплея повлияет на цвета интерфейса. Кроме того, ползунок для настройки звука теперь находится посередине, а обои, установленные по умолчанию, обновились.
- Панель задач. В Android 12L будет совершенно новая панель задач. Будет она видна лишь на устройствах с размером дисплея больше 600 dpi. Находится она внизу экрана. Пользователь может выбрать пять приложений, которые будут там отображаться. При запуске какой-то из программ в полноэкранном режиме эта панель задач автоматически сворачивается.
- Функция Notification to window. Благодаря этому пользователь сможет быстро просматривать уведомления в режиме разделения экрана и перетаскивать их с одного экрана на другой. Нужно сказать, что данная функция пока что тестируется.
- Динамическая смена цветов интерфейса - функция Material You. Теперь данная функция есть в системе по умолчанию. Кроме того, добавлена поддержка динамических цветов в загрузочной анимации.
- Продолжительность нажатия и удерживания кнопки питания. Теперь это регулируется. В разделе «Нажать и удерживать кнопку питания» появился новый пункт - «Длительность нажатия и удержания», а значит пользователь сможет выбирать уровень чувствительности кнопки: от короткого (250 мс) до длинного (750 мс).
- Быстрый выбор обоев. Сделать это можно будет прямо в контекстном меню на главном экране. Что касается самих параметров в контекстном меню, то изменилась их последовательность: сначала идут «Обои и стиль», затем - «Виджеты», после этого - «Настройки».
- Поддержка новых смайлов. В арсенал добавятся 37 новых эмодзи. При этом общее их число станет составлять 3633.
Источник: XDA-Developers