Полный список новшеств в грядущем Android 12L (Android 12.1)

Экран блокировки, функция Always-on display и главный экран. Дизайн экрана блокировки - подобен тому, который у Android 12. Когда вам придёт уведомление, часы автоматически переместятся в левую часть экрана. Если пользователю необходимо сменить учётную запись, то он сможет это сделать, нажав на значок в правом верхнем углу. По желанию на экран блокировки можно добавлять различные кнопки, например, для доступа к Google Pay.

В режиме Always-on display будут отображаться часы, уровень заряда аккумулятора. Вместо самих уведомлений здесь также будут видны значки.

А благодаря Launcher3 можно будет одновременно отображать два рабочих стола.