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Половина американцев думает, что электромобили надо заправлять бензином

Да и вообще американцы не очень уверены в способностях электрокаров
Компания Ford провела опрос и узнала, что шокирующее количество людей понятия не имеет, нужно ли горючее топливо электромобилям.

Директор электрификации модельного ряда Ford рассказал, что уже давно получает от знакомых различные вопросы, касающиеся автомобилей без двигателя внутреннего сгорания. Как показал опрос, люди и правда мало что знают об этом. Так, почти половина респондентов (42%) заявили, что электрокары нужно заправлять бензином или дизельным топливом.

Также большинство американцев (80%) не рискнули бы использовать электромобиль в районах с экстремальными погодными условиями. Однако, на самом деле, эти машины прекрасно работают и в холодной Норвегии, и в жаркой Калифорнии. 65% опрошенных признались, что не доверяют электрокарам на бездорожье.

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