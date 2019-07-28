Половина американцев верит в тайные встречи властей с пришельцами

Поводом для проведения опроса стала майская публикация в газете The New York Times, в которой пять пилотов Военно-морских сил США рассказывают об опыте встреч с неопознанными летающими объектами. Официально власти не признают таких столкновений. Но интерес людей к теме не утихает, а после публикации разгорелся с новой силой.

Как выяснилось, чаще всего в утаивание властями фактов встреч с пришельцами верят люди в возрасте от 45 до 54 лет. Кроме того, мужчины чаще женщин заявляют об убеждённости в сокрытие правительством историй про НЛО.

Как напоминает «Коммерсантъ», согласно данным ВЦИОМ за 2018 год, 45% россиян верят в существование инопланетян, из них 18% уверены, что власти скрывают пришельцев.