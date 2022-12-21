Половина опрошенных россиян боится восстания машин и не сядут в беспилотное такси

По данным опроса, в котором участвовало 1008 человек, 75% опрошенных считают, что искусственный интеллект (ИИ) может совершать ошибки, при этом такого мнения придерживаются чаще мужчины.

Почти половина респондентов (44%) согласны с использованием беспилотных такси, но вот 56% людей, напротив, не хотят этого, в том числе и потому, что боятся полностью довериться машине.

Когда в опросе пошла речь о возможном восстании машин, 43% опрошенных заявили, что верят в такую возможность. Треть сказала, что этого не произойдет в ближайшем будущем. Почти столько же, 42%, убеждены, что такое развитие событий нереально.