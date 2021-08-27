Половина переболевших коронавирусом пожаловалась на новые болезни

В целом, за пять дней было госпитализировано 253 пациента средним возрастом 60 лет. По этническому составу это были испаноязычные, белые и чёрные люди. Больше половины пациентов (54,9%) рассказали, что заметили у себя новые симптомы или обострение сердечно-лёгочных симптомов. 16% участников исследования сообщили о проблемах с потреблением кислорода.

84,2% пациентов рассказали, что не чувствуют себя полностью выздоровевшими после COVID-19 — не могут функционировать так же, как это было до болезни. Новые ограничения в повседневной жизни были у 52,8% людей

Учёные увидели, что более длительное пребывание в больнице было связано с большей вероятностью появления сердечно-лёгочных симптомов в течение месяца.