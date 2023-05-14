Половина российских работодателей считает, что некоторые профессии исчезнут из-за нейросетей

В опросе, в котором приняли участие около 300 работодателей со всей России, изучалось влияние искусственного интеллекта на рынок труда.

По мнению респондентов, интеграция нейронных сетей приведет к появлению новых специализированных ролей, ориентированных на управление ИИ, как прогнозируют 50% участников. При этом 47% работодателей выразили мнение, что развитие нейронных сетей в конечном итоге приведет к исчезновению некоторых профессий.

Исследование показало, что 7 из 10 работодателей ожидают снижения спроса на специалистов, занятых выполнением повторяющихся задач, что негативно скажется на копирайтерах, дизайнерах и переводчиках.