Половина россиян не смогли отличить человека от робота по телефону

В опросе участвовали более тысячи жителей городов-миллионников России. 64,9% респондентов заметили, что с марта 2020 года стали чаще взаимодействовать с роботами — это могут быть голосовые ассистенты, операторы колл-центров и т.д. При этом почти половина опрошенных (48,1%) признались, что не всегда могут определить, с кем они разговаривают — с роботом или человеком.

37,6% россиян заявили, что им не нравится взаимодействовать с голосовыми помощниками. Есть впрочем и те, кто радуются общению с роботами. Им в этом нравится отсутствие лишней информации, грамотная и вежливая речь, приятный голос и безусловное решение проблемы. А вот среди причин, по которым общение с роботами не нравится, следующие: отсутствие реакции, недостаточно высокое качество ответа и синтетическая речь.