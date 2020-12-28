Половина россиян выступила против создания государственной базы со сканами лиц и записями голосов

Как пишет РБК со ссылкой на опрос, 50% россиян не поддерживают создание ЕБС. 19% опрошенных уже разместили в ней свои данные. Система, кстати, работает с 2018 года. В базу загружаются фотографии лиц и записи голосов, которые используются для дистанционного подтверждения личности. Благодаря ЕБС можно онлайн получать услуги, которые раньше требовали подтверждения по паспорту. Систему сейчас чаще всего применяют банки. 23 декабря Госдума одобрила использование ЕБС для удалённой идентификации при получении финансовых и государственных услуг. Можно будет оплачивать «лицом» товары в магазинах.

Часть респондентов рассказала НАФИ, что не видит необходимости в ЕБС или не уверена в сохранности данных в базе. Каждый десятый опрошенный из тех, кто не загрузил в систему свои данные, боится слежки.