Половина сотрудников Dell отвергла требование компании о возвращении в офис

В начале этого года компания ввела политику, требующую от сотрудников классифицировать себя как гибридных или удаленных работников. Гибридные сотрудники должны проводить в офисе 39 дней в квартал, в то время как удаленные работники лишаются возможности продвижения по службе или получения новой должности в компании.

По данным Business Insider, данные внутреннего мониторинга Dell свидетельствуют о значительном сопротивлении требованию вернуться в офис. Сотрудники называли различные причины, по которым они предпочитают работать удаленно, включая "улучшение баланса между работой и личной жизнью, экономию финансовых средств и скептическое отношение к преимуществам возвращения в офисную среду".