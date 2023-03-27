Половина студентов в Британии уже использует чат-бот ChatGPT для жульничества

18:42, 27 марта 2023
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Половина студентов в Британии уже использует чат-бот ChatGPT для жульничестваПо мнению одного эксперта
Как рассказал британскому изданию Daily Mail эксперт из компании Metatalent.ai, в настоящее время более половины студентов, вероятно, используют инструменты искусственного интеллекта (ИИ), чтобы обмануть систему образования на экзаменах.
Фото: Unsplash
Опрос 203 учителей, проведённый Study.com, показал, что 26% школьных учителей уже уличили хотя бы одного ученика в жульничестве с помощью чат-бота.
Сообщается, что перевод ChatGPT на модель GPT-4 позволяет ему набрать 90% в большом количестве экзаменов, включая американский экзамен на адвоката. Бот с искусственным интеллектом также способен писать эссе на любую тему за считанные секунды.