Половина студентов в Британии уже использует чат-бот ChatGPT для жульничества

Опрос 203 учителей, проведённый Study.com, показал, что 26% школьных учителей уже уличили хотя бы одного ученика в жульничестве с помощью чат-бота.

Сообщается, что перевод ChatGPT на модель GPT-4 позволяет ему набрать 90% в большом количестве экзаменов, включая американский экзамен на адвоката. Бот с искусственным интеллектом также способен писать эссе на любую тему за считанные секунды.