Половина всех истребителей США оказалась бессильна перед Су-57

В материале также отметили, что Су-57 превосходит многие истребители по маневрённости и по набору вооружения, которое он способен нести. Чтобы F-15C Eagle имели шанс выстоять в бою с ним, их нужно оснастить новым оружием и серьёзно модифицировать.

Например, F-15C может получить модуль Legion, способный обнаруживать стелс-самолёты, в том числе Су-57. Однако выживание американских истребителей по-прежнему будет зависеть от профессионализма пилотов.

Су-57 считается первым российским истребителем пятого поколения. Он вооружён 30-миллиметровой пушкой, а также может нести ракеты и бомбы.