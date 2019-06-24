Половина всех семей в России погрязли в кредитах

Аналитики «Эквифакс» подсчитали, что россияне допустили дефолтную просрочку (на 90 и более дней) по 10,7 миллионам договоров. Общая сумма задолженности составила 852,8 миллиардов рублей. Эксперты учитывали договоры, заключённые как с банками, так и с микрофинансовыми организациями (МФО).

Просрочки распределяются между организациями следующим образом: 35% — в договорах с МФО, 18% — по потребительским кредитам, 8% — по кредитным картам, 7,3% — по кредитам на автомобили и 1,7% — по ипотеке.