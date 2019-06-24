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Половина всех семей в России погрязли в кредитах

Задолженность части из них превышает 852 миллиона рублей
Бюро кредитных историй «Эквифакс» предоставило статистику по просроченным задолженностям россиян по состоянию на 30 апреля 2019 года. Коллекторы же сообщили, что 50% российских семей так или иначе обременены кредитами.

Аналитики «Эквифакс» подсчитали, что россияне допустили дефолтную просрочку (на 90 и более дней) по 10,7 миллионам договоров. Общая сумма задолженности составила 852,8 миллиардов рублей. Эксперты учитывали договоры, заключённые как с банками, так и с микрофинансовыми организациями (МФО).

Просрочки распределяются между организациями следующим образом: 35% — в договорах с МФО, 18% — по потребительским кредитам, 8% — по кредитным картам, 7,3% — по кредитам на автомобили и 1,7% — по ипотеке.

Эквифакс

Эксперты отметили, что по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года количество просроченных договоров стало меньше на 2%. Тем не менее, по данным «Национальной ассоциации коллекторских агентств», 50% семей в России имеют кредиты и многие из них имеют риск выйти на просроченную задолженность. Около 10% этих семей зарабатывают меньше 50 тысяч рублей в месяц и вынуждены отдавать на кредит больше половины дохода.

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