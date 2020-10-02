Половина женщин бросают работу в сфере технологий к 35 годам

Таковы результаты опроса Accenture. Специалисты считают, что половина женщин решает сменить работу из-за недостаточной инклюзивности (скорее всего, это означает низкую доступность возможностей индустрии для женщин). С этим утверждением согласны 35% женщин.

Также по данным Accenture, чуть более двух третей цветных женщин «видят чёткий путь от изучения технологий, инженерии или математики к карьере в этой области». Авторы отчёта заявили, что цветные женщины, лесбиянки, бисексуалки и трансгендерные женщины встречают ещё больше препятствий в индустрии.

Ещё один опрос показал, что лишь 21% женщин в IT-индустрии считают, что им легко преуспеть в сфере технологий.

Авторы отчёта считают, что женщинам в IT должны предоставлять больше отпусков по уходу за ребёнком, поддерживать их и поощрять.