Половое размножение оказалось результатом борьбы с раковыми заболеваниями

Большинство организмов на Земле размножаются половым способом. Несмотря на то, что существует и бесполое размножение, половое оказалось почему-то более эффективным для организмов. Учёные до сих пор пытаются определить факторы, повлиявшие на такое распределение.

Исследователи из Франции предположили, что половое размножение могло стать настолько распространённым потому, что оно сокращает количество передаваемых раковых клеток, так называемых клеток-обманщиков. Такие клетки размножаются и используют другие для выживания и распространения по организму. Вероятно, бесполое размножение только принесло пользу эволюции «обманщиков». При нём раковые клетки с большей вероятностью могут переходить от родительского организма «детям», вызывая у них опухоли.

Половое же размножение, по гипотезе учёных, снижает риск развития раковых опухолей. Эволюция, выбирая пути для наилучшей выживаемости видов, сделала такой вид размножения самым популярным.