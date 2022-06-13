Половой акт с неандертальцем сделал людей уязвимыми перед коронавирусом

Учёные изучили влияние генетических различий на лёгкие и устойчивость к инфекции. Исследователи рассказали, что у некоторых людей есть генетическая особенность, которую они унаследовали из-за «романтической связи» между неандертальцем и представителем нашего вида. Если бы этот половой акт не произошёл 60 000 лет назад, возможно, многие жизни были бы спасены.

Генетическая вариация, которая сейчас есть у некоторых людей, связана с геном LZTFL1. Считается, что он связан с клетками лёгких. Такие клетки вырабатывают больше определённого белка на поверхности, за который коронавирус может цепляться. Генетическая особенность чаще встречается у людей южноазиатского происхождения.