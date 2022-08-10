Положение вашего тела влияет на эффективность таблеток

"Когда таблетка попадает в желудок, движение стенок желудка и поток содержимого внутри определяют скорость ее растворения. Свойства таблетки и содержимого желудка также играют важную роль", – говорит соавтор исследования Раджат Миттал

Содержимое желудка, подвижность и динамика желудочной жидкости играют роль в биодоступности лекарства, а сокращения желудка могут вызывать давление и создавать сложные траектории движения таблеток. Это приводит к различной скорости растворения таблеток и неравномерному опорожнению желудка в двенадцатиперстную кишку, а иногда и к желудочному демпингу в случае дозировок с модифицированным высвобождением.

Модель позволила исследователям рассчитать и сравнить скорость опорожнения и высвобождение растворенного активного фармацевтического ингредиента в двенадцатиперстной кишке для различных физиологических ситуаций.