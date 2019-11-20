Польша назвала недостатки С-400

Как утверждают польские эксперты, в противном случае радар ЗРК не может обнаруживать цели в соответствии с заявленными характеристиками. Кроме того, С-400 имеет недостатки в микроэлектронике и системе управления. Из-за них система якобы не способна поражать цели так же точно, как американский MIM-104 Patriot.

Авторы материала в Gazeta также отметили небольшие размеры и невысокую точность загоризонтных радаров ЗРК.

В тексте журналисты упомянули и российский оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер» в Калининградской области. По их мнению, его ракеты способны достать почти до любой цели в Польше.