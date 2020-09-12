Наука и технологии
Сегодня 18:10
Польша оплатит белорусским программистам переезд в страну
«Польша — безопасная гавань»
Власти Польши запустили программу, по которой белорусские программисты смогут получить помощь с переездом в страну.
Польские власти предлагают релокацию целым IT-компаниям. Им обещают помочь с офисами, инвесторами и переездом родственников. На официальном сайте программы написано: «Польша — безопасная гавань».
Отмечается, что несколько десятков технологических компаний со всей Польши уже подготовили предложения по трудоустройству для белорусских IT-специалистов. Физлицам с соответствующим образованием и опытом также предложат ускоренное получение визы.
Белорусским стартапам поляки обещают дать офисы в лучших коворкингах страны, возможность участия в программах развития и гранты от 1 до 4 млн злотых (20–80 млн рублей).
Помимо этого, предусмотрена всесторонняя поддержка по переезду программистов и их семей.