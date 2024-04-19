Польша отказалась дать Украине новые системы ПВО Patriot

Заявление Туска прозвучало после того, как канцлер Германии Олаф Шольц пообещал предоставить Украине еще одну систему Patriot и призвал союзников по НАТО последовать его примеру. «Как вы знаете, Германия подала пример, передав Украине в очередной раз систему Patriot и призвала те страны, которые обладают подобными возможностями, чтобы также присоединились к этой инициативе. Это как раз не касается Польши. У нас нет в настоящее время достаточного количества Patriot, чтобы иметь возможность поделиться», — заявил Туск.

Однако он уточнил, что правительство Нидерландов готово профинансировать покупку одной системы Patriot для Украины. «Нидерланды уже заявили, по крайней мере, о готовности приобрести, если кто-то захочет продать такую систему. Нидерланды готовы финансировать ее из собственных средств», — добавил польский премьер-министр.