Польша попросила у США 500 ракетных установок

Блащак пояснил, что Польша наращивает возможности своих ракетных и артиллерийских войск. В октябре 2018 года правительство страны направило официальный запрос на покупку пусковых установок производства Lockheed Martin в рамках своей программы Homar. В феврале 2019 года правительства двух стран подписали соглашение, позволяющее закупить в общей сложности 20 пусковых установок на первом этапе программы. Министерство национальной обороны Польши заявило, что первый контракт HIMARS стоил около $414 млн. Поставки по этой сделке планируется завершить к 2023 году.

Варшава начала продвигать ряд аналогичных программ с начала вооружённого конфликта России и Украины. Ожидается, что большая часть контрактов будет заключена с американскими поставщиками, что расценивается как стремление к более тесному оборонному сотрудничеству с США и меньшему сотрудничеству с партнёрами из Европейского Союза.