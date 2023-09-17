Наука и технологии
12:00, 17 сентября 2023
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Польша проведет масштабные учения у границы России

С использованием американской техники

Польша проведет вблизи границы с Россией военные учения под названием «Осенний огонь» с привлечением американской и польской военной техники, пишет Лента.ру со ссылкой на сообщение с сайта польского правительства.

Польша проведет масштабные учения у границы России

© Ferra.ru / Kandinsky 2.2

Учения пройдут в воскресенье, 17 сентября, на территории учебного центра сухопутных войск в Бемово-Писке. В них примут участие танки, «Абрамсы», реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, а также разведывательные беспилотники FlyEye.

Всего будет представлено около 70 единиц различной военной техники, включая самолеты, ракетные комплексы, бронетехнику и другую артиллерию. Также будут проведены учения с боевой стрельбой, в которых примут участие около 1 тыс военнослужащих, в том числе бойцы спецподразделений.

НАТО, кстати, тоже планирует провести крупнейшие за долгое время учения, но лишь весной следующего года.

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