Польша проведет масштабные учения у границы России

Учения пройдут в воскресенье, 17 сентября, на территории учебного центра сухопутных войск в Бемово-Писке. В них примут участие танки, «Абрамсы», реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, а также разведывательные беспилотники FlyEye.

Всего будет представлено около 70 единиц различной военной техники, включая самолеты, ракетные комплексы, бронетехнику и другую артиллерию. Также будут проведены учения с боевой стрельбой, в которых примут участие около 1 тыс военнослужащих, в том числе бойцы спецподразделений.

НАТО, кстати, тоже планирует провести крупнейшие за долгое время учения, но лишь весной следующего года.