Польша создаст войска обороны киберпространства

Как пишет «РИА Новости», 8 февраля в клубе военно-технической академии в Варшаве министр национальной обороны Мариуш Блащак примет участие в церемонии создания нового компонента Вооружённых сил Польши — войск обороны киберпространства.

Идея создать такие войска была одобрена ещё в феврале 2019 года. Тогда министр национальной обороны Польши утвердил «концепцию организации и функционирования войск обороны киберпространства».

Отмечается, что Войска обороны киберпространства (WOC) предназначены для «проведения полного спектра действий в киберпространстве — оборонительных, разведывательных и активных наступательных действий». Больше подробностей об этом, к сожалению, нет.