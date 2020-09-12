Польша улучшила советский танк Т-72

Боевую машину показали на оборонной выставке MSPO 2020 в городе Кельце. Сообщается, что модернизированные Т-72 понадобятся полякам до ввода в эксплуатацию нового танка под кодовым названием «Волк».

В машине T-72M1R прежде всего улучшены системы управления огнём и связи. «Военное обозрение» пишет, что польские специалисты хотели повысить боевые возможности техники без значительных финансовых вложений.

Внешне отличить T-72M1R от других версий можно по отсутствию у модифицированного танка инфракрасной системы, расположенной справа от пушки. Необходимость в ней исчезла из-за внедрения новых систем на замену активной системе ночного видения малой дальности. Экипаж танка получил новые приборы ночного видения польского производства.