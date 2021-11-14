Польша вооружит турецкие беспилотники дронами-камикадзе

Сообщается, что польская компания WB Group уже начала соответствующие переговоры с турецким производителем беспилотников.

Недавно польское Минобороны заказало поставку 24 ударных беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2. Поставка первых образцов назначена на 2022 год.

Отмечается, что Польша предложила использовать свои дроны-камикадзе не только на тех беспилотниках, которые будут поставлены в страну, но и на аппаратах, применяемых турецкой армией. Один Bayraktar TB2 сможет нести до четырёх дронов, и запускать их на дальности до 30 километров. WB Group уже передала 30 своих дронов для испытаний в комплексе вооружения Bayraktar TB2.

Сейчас беспилотник может нести четыре управляемые противотанковые ракеты UMTAS с лазерным наведением или корректируемые планирующие высокоточные авиабомбы Roketsan MAM-C, MAM-L.