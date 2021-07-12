Польша вооружится американскими танками Abrams

Сейчас в войсках Польши уже есть Leopard 2, а также выпускавшийся по советской лицензии T-72M1 и его модернизация PT-91.

Как пишет «Российская газета», сейчас Польш ведёт переговоры о поставках 250 единиц Abrams. Стоимость контракта составит $2,9-5,5 млрд.

Сообщается, что Польша получит наиболее продвинутую версию танка — с израильским комплексом активной защиты Trophy. Боевыми машинами Abrams оснастят четыре батальона. Десять танков также будут выполнять учебные цели.

Вместе с Abrams Польша купит инженерные машины, учебные тренажёры, амуницию, боеприпасы, запчасти.

Эксперты считают, что покупка американских танков «убьёт» польские предприятия по производству таких боевых машин.