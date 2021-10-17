Польша вооружится знаменитыми турецкими беспилотниками Bayraktar

Наука и технологии
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Польша вооружится знаменитыми турецкими беспилотниками BayraktarИх уже применяли в боях
Пресс-служба Минобороны Польши сообщила, что армия страны получит на вооружение 24 турецких ударных беспилотника Bayraktar TB2. Они прибудут в Польщу несколькими партиями. Последняя ожидается к концу 2024 года.
Начнётся же всё в конце 2022 года. Как пишет «Военное обозрение», Польша заказа четыре комплекта по шесть беспилотников в каждом. Также польские военные получат вооружение к дронам, а именно турецкие ракеты с лазерным наведением MAM-L и MAM–C. Помимо этого в комплект войдут станции управления и запчасти. Минобороны оплатит и обучение операторов.
Информация о первом успешном боевом применении Bayraktar TB2 с ПТРК UMTAS против курдских отрядов появилось в 2016 году. Также эти беспилотники активно применяла армия Азербайджана в боях за Нагорный Карабах.