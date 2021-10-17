Польша вооружится знаменитыми турецкими беспилотниками Bayraktar

Начнётся же всё в конце 2022 года. Как пишет «Военное обозрение», Польша заказа четыре комплекта по шесть беспилотников в каждом. Также польские военные получат вооружение к дронам, а именно турецкие ракеты с лазерным наведением MAM-L и MAM–C. Помимо этого в комплект войдут станции управления и запчасти. Минобороны оплатит и обучение операторов.

Информация о первом успешном боевом применении Bayraktar TB2 с ПТРК UMTAS против курдских отрядов появилось в 2016 году. Также эти беспилотники активно применяла армия Азербайджана в боях за Нагорный Карабах.