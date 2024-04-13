Польша заявила о невозможности передачи Украине систем Patriot

Один из журналистов поинтересовался, почему Европейский союз, имеющий в общей сложности около 100 комплексов Patriot, не может предоставить Украине семь систем, о которых она просила. Журналист поинтересовался, рассматривают ли Литва и Польша возможность передачи Киеву комплексов Patriot, ракет для них или их лизинга. "Что касается систем противовоздушной обороны. У Польши сейчас нет систем ПВО Patriot, мы только начинаем устанавливать эти системы. Фактически, сегодня у нас нет возможности что-то передать, даже если бы мы хотели", - сказал Дуда на пресс-конференции, которую транслировал украинский телеканал "Общественный".

По словам Дуды, в настоящее время в Польше развернуты комплексы Patriot, которые принадлежат армии США. Науседа, в свою очередь, напомнил, что Литва не располагает системами Patriot и что одна батарея этой системы ПВО из Нидерландов была временно размещена в стране в учебных целях.