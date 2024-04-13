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Наука и технологии
Опубликовано 13 апреля 2024, 00:00
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Польша заявила о невозможности передачи Украине систем Patriot

Им самим не хватает
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава не может передать Украине системы противовоздушной обороны Patriot. Его слова, которые прозвучали во время совместной пресс-конференции со своим литовским коллегой Гитанасом Науседой и президентом Украины Владимиром Зеленским, передает РИА Новости.
Польша заявила о невозможности передачи Украине систем Patriot
© Krzysztof Kowalik

Один из журналистов поинтересовался, почему Европейский союз, имеющий в общей сложности около 100 комплексов Patriot, не может предоставить Украине семь систем, о которых она просила. Журналист поинтересовался, рассматривают ли Литва и Польша возможность передачи Киеву комплексов Patriot, ракет для них или их лизинга. "Что касается систем противовоздушной обороны. У Польши сейчас нет систем ПВО Patriot, мы только начинаем устанавливать эти системы. Фактически, сегодня у нас нет возможности что-то передать, даже если бы мы хотели", - сказал Дуда на пресс-конференции, которую транслировал украинский телеканал "Общественный".

По словам Дуды, в настоящее время в Польше развернуты комплексы Patriot, которые принадлежат армии США. Науседа, в свою очередь, напомнил, что Литва не располагает системами Patriot и что одна батарея этой системы ПВО из Нидерландов была временно размещена в стране в учебных целях.

Источник:РИА Новости
Автор:Максим Многословный
Теги:
#оружие
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#Польша
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#ПВО
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#Украина