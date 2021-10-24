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Польский и российский переносные ракетные комплексы сравнили между собой

Поляки говорят, что их оружие лучше
Польский портал сравнил характеристики своего переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) Piorun с российским «Верба» и пришёл к выводу, что отечественный лучше.
Польский и российский переносные ракетные комплексы сравнили между собой

Польские авторы сообщили, что максимальная дальность действия «Вербы» составляет пять километров, а максимальная высота полёта — 3,5 километра. А вот у Piorun максимальная дальность действия превышает 6,4 километра, максимальная высота полёта равна четырём километрам. «Если это правда, то польский ПЗРК Piorun лучше своих российских аналогов. И не только российских», — пришли к выводу авторы.

Они также отметили, что, действительно, при создании польских ПЗРК конструкторы использовали знания от российских комплексов. «Однако теперь ясно, что ученик превзошёл своего учителя, и русские, должно быть, заметили это», — заявили поляки.

Помимо этого, авторы говорят, что российские ПЗРК страдают из-за санкций западных стран. Они лишили Россию современных комплектующих.

Источник: Лента.ру