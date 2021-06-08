Польский МиГ-29 по ошибке обстрелял «свой» истребитель

Как пишет «Российская газета», инцидент произошёл по ошибке. МиГ-29 в результате обстрела был сильно повреждён, но его лётчик сумел посадить машину.

Инцидент произошёл 14 мая на полигоне в Надажице. Его уже подтвердили в министерстве национальной обороны Польши. Сейчас государственная комиссия по расследованию авиационных происшествий расследует ЧП.

Предполагается, что экипажи просто были неправильно обучены и не соблюдали правила безопасности. Возможно, что один из пилотов совершил невёрный маневр и остался позади. Хоть в такой ситуации и нельзя стрелять, это почему-то произошло.