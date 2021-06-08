Польский МиГ-29 по ошибке обстрелял «свой» истребитель

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Польский МиГ-29 по ошибке обстрелял «свой» истребительЭкипажи могли быть плохо обучены
Самолёт МиГ-29 Военно-воздушных сил (ВВС) Польши обстрелял из авиационной пушки калибра 30 миллиметров такой же истребитель. Пострадавшая машина восстановлению не подлежит.
Как пишет «Российская газета», инцидент произошёл по ошибке. МиГ-29 в результате обстрела был сильно повреждён, но его лётчик сумел посадить машину.
Инцидент произошёл 14 мая на полигоне в Надажице. Его уже подтвердили в министерстве национальной обороны Польши. Сейчас государственная комиссия по расследованию авиационных происшествий расследует ЧП.
Предполагается, что экипажи просто были неправильно обучены и не соблюдали правила безопасности. Возможно, что один из пилотов совершил невёрный маневр и остался позади. Хоть в такой ситуации и нельзя стрелять, это почему-то произошло.