Польский регулятор начал официальное расследование в отношении Apple

Речь идет о функции App Tracking Transparency (ATT), представленной в iOS 14.5. Она требует, чтобы приложения запрашивали у пользователей разрешение на отслеживание их действий в интернете. Регуляторы усматривают в этом возможное злоупотребление доминирующим положением.

Польский регулятор подозревает, что эти правила якобы вводят пользователей в заблуждение относительно реального уровня защиты, ограничивают возможности независимых разработчиков и рекламодателей собирать данные для персонализированной рекламы, создают несправедливые преимущества для собственной рекламной сети Apple и т. д.

В случае подтверждения нарушений компании грозит штраф до 10% от её годового оборота в Польше.