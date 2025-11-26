Польский регулятор начал официальное расследование в отношении Apple

Опубликовано 26 ноября 2025, 20:301 мин.
Польский регулятор начал официальное расследование в отношении AppleВ Польше начали проверку политики конфиденциальности Apple
Польский антимонопольный регулятор (UOKiK) начал официальное расследование в отношении компании Apple. Поводом стала система защиты приватности, которая, по мнению властей, может ограничивать конкуренцию на рынке мобильной рекламы.
Речь идет о функции App Tracking Transparency (ATT), представленной в iOS 14.5. Она требует, чтобы приложения запрашивали у пользователей разрешение на отслеживание их действий в интернете. Регуляторы усматривают в этом возможное злоупотребление доминирующим положением.
Польский регулятор подозревает, что эти правила якобы вводят пользователей в заблуждение относительно реального уровня защиты, ограничивают возможности независимых разработчиков и рекламодателей собирать данные для персонализированной рекламы, создают несправедливые преимущества для собственной рекламной сети Apple и т. д.
В случае подтверждения нарушений компании грозит штраф до 10% от её годового оборота в Польше.