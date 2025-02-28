Опубликовано 28 февраля 2025, 03:001 мин.
Польский стартап получил деньги на развитие ИИ-роборук по всему миру$ 44 млн
Nomagic, польский робототехнический стартап, привлек 44 миллиона долларов на расширение производства своих роботизированных рук с искусственным интеллектом за пределы Европы и нацелился на Северную Америку.
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Nomagic фокусируется на программном обеспечении, а не на создании нового оборудования. Ее роботизированные руки, работающие на основе искусственного интеллекта и компьютерного зрения, эффективно обрабатывают различные объекты на складах и в логистических центрах. Это позволяет предприятиям, особенно в сфере электронной коммерции и фармацевтики, более эффективно автоматизировать такие задачи, как сортировка и упаковка.
Компания сталкивается с конкуренцией со стороны таких соперников, как Covariant, которая заключила лицензионное соглашение с Amazon. Однако, учитывая растущую государственную поддержку, Nomagic имеет все шансы расширить свое влияние на мировом рынке робототехники.