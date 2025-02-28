Польский стартап получил деньги на развитие ИИ-роборук по всему миру

Nomagic фокусируется на программном обеспечении, а не на создании нового оборудования. Ее роботизированные руки, работающие на основе искусственного интеллекта и компьютерного зрения, эффективно обрабатывают различные объекты на складах и в логистических центрах. Это позволяет предприятиям, особенно в сфере электронной коммерции и фармацевтики, более эффективно автоматизировать такие задачи, как сортировка и упаковка.

Компания сталкивается с конкуренцией со стороны таких соперников, как Covariant, которая заключила лицензионное соглашение с Amazon. Однако, учитывая растущую государственную поддержку, Nomagic имеет все шансы расширить свое влияние на мировом рынке робототехники.