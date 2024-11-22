Получен первый «портрет» звезды за пределами нашей Галактики

Опубликовано 22 ноября 2024, 23:151 мин.
Получен первый «портрет» звезды за пределами нашей ГалактикиСекреты умирающего гиганта
Впервые ученые получили крупное изображение звезды за пределами Млечного Пути, так называмый «портрет». WOH G64, красный сверхгигант, расположенный на расстоянии 160 000 световых лет в Большом Магеллановом Облаке, был замечен с помощью интерферометра VLTI Европейской южной обсерватории. Монструозная из-за своего огромного размера — почти в 2 000 раз больше радиуса Солнца — эта умирающая звезда дает беспрецедентное представление о последних стадиях звездной эволюции.
© ESO/K. Ohnaka et al.
Исследователи обнаружили яйцеобразный «кокон» из газа и пыли, окружающий звезду, который, вероятно, образовался в результате сильного выброса вещества при приближении к сверхновой. Наблюдения также показали, что за последнее десятилетие звезда значительно потускнела, что астрономы связывают с потерей массы, выбрасывающей материал, который блокирует ее свет.
Это открытие стало возможным благодаря GRAVITY, передовому инструменту, способному наблюдать за слабыми и далекими объектами. Полученные данные свидетельствуют о том, что WOH G64 приближается к взрыву в конце своей жизни, а ее уникальные характеристики могут раскрыть новые подробности о жизненных циклах массивных звезд.