Получили травму из-за алкоголя? Ваш риск умереть в следующем году стал выше

Учёные изучили данные обо всех 10 миллионах посещений отделений неотложной помощи жителями Калифорнии. Часть из пациентов на момент получения травмы находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Большинство (76,9%) этих травм были определенные как непреднамеренные, ещё 13,2% случились из-за нападения, 7,9% — из-за членовредительства и 2,1% — из-за неопределённого умысла. В течение 12 месяцев после посещения больницы более 5% этих пациентов умерли. Общая смертность составила почти 5 205 на 100 000 человек. Исследователи определили, что это более чем в пять раз превышает показатель для остального населения Калифорнии.