Получит ли Украина кассетные бомбы и когда будет принято решение

Правительство США рассматривает возможность удовлетворения давней просьбы Украины о поставках этого типа боеприпасов, потому что украинское контрнаступление развивается медленнее, чем ожидалось.

В докладе отмечается, что площадь поражения таких снарядов примерно в пять раз больше, чем у обычных боеприпасов. Требование президента Украины Владимира Зеленского предоставить кассетные боеприпасы украинской армии поставило его американского коллегу Джо Байдена в критическое положение, пишет Алисса Блейкмор из Responsible Statecraft. Она отметила, что 23 членам альянса, подписавшим Конвенцию по кассетным боеприпасам, запрещено прямо или косвенно передавать эти бомбы.