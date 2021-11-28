Получится ли добывать в России водород из недр Земли

Глазьев направил письмо с предложением на имя премьер-министра Михаила Мишустина. Тот поручил проработать предложение вице-премьеру Александру Новаку и министру науки и высшего образования Валерию Фалькову.

Глазьев опирается на теорию советского профессора-геолога Владимира Ларина о «гидридном строении Земли» и дегазации водорода. Учёный предполагал, что находящийся в ядре планеты водород выделяется на поверхность, где его можно добывать в огромном количестве.

При этом представитель Минприроды Марина Евсеева отметила, что сейчас не найдены никакие природные скопления водорода в недрах. А вот главный геолог ФБУ «Росгеолэкспертиза», доктор геолого-минералогических наук Владимир Полеванов сказал, что добывать природный водород реально. С ним несогласен доктор геолого-минералогических наук Александр Лобусев (РГУ нефти и газа им. Губкина). Он говорит, что чистый водород из недр Земли добыть невозможно, поскольку он моментально окисляется.

Стоит отметить, что гипотеза профессора Ларина считается недоказанной, а в «Википедии» называется маргинальной. Поэтому пока нельзя утверждать, что в России можно добывать водород напрямую из недр Земли.