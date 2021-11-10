Получится ли у NASA спасти Землю от падения астероида

Запустить планируют космический аппарат 24 ноября 2021 года. Ракетой-носителем при этом выступит Falcon 9. Конечная мишень в этой миссии - Диморф. Планируется, что врежется зонд в него 2 октября 2022 года на скорости 6,6 км/с. После этого, продолжает автор, устройство разлетится вдребезги, а на космическом объекте останется только кратер. На первый взгляд кажется, что это бесполезно.

Однако математические расчёты утверждают другое. Согласно им, скорость движения Диморфа по своей орбите увеличится на 0,4 мм/с. Это позволит изменить траекторию движения и приведёт к тому, что один оборот вокруг Дидима спутник станет совершать на 10 минут быстрее. То есть силы столкновения должно хватить для спасения человечества от катастрофы.

Единственная проблема, с которой столкнулись учёные, - отсутствие знаний о степени пористости структуры Диморфа. Но в любом случае удар зонда выбьет с поверхности астероида множество осколков, которые затем упадут на поверхность нашей планеты в виде метеоритного дождя.