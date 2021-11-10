Получится ли у NASA спасти Землю от падения астероида

Получится ли у NASA спасти Землю от падения астероидаРассуждает автор «Лайфа»
Согласно классификации NASA, к потенциально опасным объектам в космосе причисляются те, что имеют диаметр более 140 метров и находятся на расстоянии в 7,4 миллиона километров или ближе по отношению к Земле. Поэтому в данный список вполне можно добавить Дидим (Didymos) с его спутником-астероидом Диморфом (Dimorphos). Диаметр первого - 780 метров, второго - 160 метров.
Каким способом можно избавиться от подобной опасности? Проще всего сбить. Поэтому NASA запустило проект DART (Double Asteriod Redirection Test). Он будет предполагать отправку в космос зонда, масса которого - 555 килограммов. Для того чтобы этот зонд добрался до системы Дидим, понадобится немного меньше года.
Запустить планируют космический аппарат 24 ноября 2021 года. Ракетой-носителем при этом выступит Falcon 9. Конечная мишень в этой миссии - Диморф. Планируется, что врежется зонд в него 2 октября 2022 года на скорости 6,6 км/с. После этого, продолжает автор, устройство разлетится вдребезги, а на космическом объекте останется только кратер. На первый взгляд кажется, что это бесполезно.
Однако математические расчёты утверждают другое. Согласно им, скорость движения Диморфа по своей орбите увеличится на 0,4 мм/с. Это позволит изменить траекторию движения и приведёт к тому, что один оборот вокруг Дидима спутник станет совершать на 10 минут быстрее. То есть силы столкновения должно хватить для спасения человечества от катастрофы.
Единственная проблема, с которой столкнулись учёные, - отсутствие знаний о степени пористости структуры Диморфа. Но в любом случае удар зонда выбьет с поверхности астероида множество осколков, которые затем упадут на поверхность нашей планеты в виде метеоритного дождя.